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Чемпион России Ляшков рассказал о плане на финальный бой

Чемпион России Ляшков рассказал о плане на финальный бой
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Чемпион России 2023 года в весовой категории до 57 кг Евгений Ляшков высказался о победе в финальном поединке с Бахтоваром Назировым. Ляшков признался, что по плану на бой он собирался наращивать темп с каждым раундом.

«План на бой был боксировать внимательно, собранно и с каждым раундом наращивать темп, увеличивать количество ударов и добавлять, добавлять, добавлять. Ну и, опять же, работать собранно, не забывать про корпус и проводить атаки по разным этажам. Перед третьим раундом спросил тренера, куда идёт бой. Мне сказали, что всё нормально, работай», — передаёт слова Ляшкова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Ранее Ляшков поделился эмоциями от победы в поединке с Назировым.

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