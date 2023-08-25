Тактаров объяснил, почему Хабиб популярнее Махачева
Поделиться
Прославленный российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о разнице между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и бывшим обладателем чемпионского пояса в той же весовой категории Хабибом Нурмагомедовым. По словам Тактарова, Махачев пользуется меньшей популярностью, потому что на него «не поставил карты арабский мир».
«Мне даже обидно, что у Ислама Махачева фан-база мизерная в сравнению с предшественником. У него же были тяжёлые, интересные бои. Арабский мир не поставил на него карты, потому что уже один есть. Тогда всё вытащил Конор. Когда у тебя есть такой соперник, его надо таскать на руках», — приводит слова Тактарова News.ru.
«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:
Комментарии
- 25 августа 2023
-
13:46
-
13:45
-
13:45
-
13:30
-
13:09
-
12:45
-
12:22
-
12:22
-
12:18
-
12:10
-
11:50
-
11:48
-
11:45
-
11:40
-
11:24
-
11:24
-
10:54
-
10:11
-
10:00
-
09:12
-
04:35
-
00:12
- 24 августа 2023
-
23:38
-
22:43
-
21:53
-
20:47
-
20:08
-
19:07
-
18:12
-
17:15
-
16:27
-
16:04
-
15:24
-
15:23
-
14:13
Партнерский контент