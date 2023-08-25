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Тактаров объяснил, почему Хабиб популярнее Махачева

Тактаров объяснил, почему Хабиб популярнее Махачева
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Прославленный российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о разнице между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и бывшим обладателем чемпионского пояса в той же весовой категории Хабибом Нурмагомедовым. По словам Тактарова, Махачев пользуется меньшей популярностью, потому что на него «не поставил карты арабский мир».

«Мне даже обидно, что у Ислама Махачева фан-база мизерная в сравнению с предшественником. У него же были тяжёлые, интересные бои. Арабский мир не поставил на него карты, потому что уже один есть. Тогда всё вытащил Конор. Когда у тебя есть такой соперник, его надо таскать на руках», — приводит слова Тактарова News.ru.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:

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