Тактаров назвал подлинную причину, по которой Хабиб мог завершить карьеру

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о причинах, побудивших бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Он первый был, получается, в арабском мире, который что-то сделал. И для них, конечно, он нужен как знамя. Поэтому его, скорее всего, просто попросили больше не выступать, закончить с нулём [в графе поражений]. Тем более я когда в Дубае был, везде видел рекламы. Там пишут 49-0. Для бизнеса это лучше. А потом такой раскрутки, как бой с Конором, у него уже никогда не будет», — сказал Тактаров на канале «На спорте с Монто» в YouTube.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов тренируется на беговой дорожке: