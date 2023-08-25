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Тактаров жёстко ответил А. Емельяненко, заявившему, что победит его одной рукой

Тактаров жёстко ответил А. Емельяненко, заявившему, что победит его одной рукой
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Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал слова Александра Емельяненко. Ранее Емельяненко заявил, что победил бы Тактарова с завязанной рукой и одним завязанным глазом.

«С одной рукой и одним глазом он может держать только стакан водки, и то промахнётся, когда пить будет. А что ему остаётся делать? Алкоголь очень сильно разрушает человека. Изнутри и снаружи. Я заметил, что это в природе человека. Ты можешь сдавать его куда угодно, но он уже не вернётся. Как только появится кто-то из прошлой жизни, принесёт чекушку, а тем более там не только алкоголь, он опять покатится по наклонной.

Это всё ерунда. Я просто знаю, что такое люди, подверженные этому. Это вообще страшная вещь. Я рос среди этого, и благодаря этому у меня устойчивая аллергия на водку и на табачные изделия возникла с детства. Это было страшно», — сказал Тактаров на канале «На спорте с Монто» в YouTube.

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