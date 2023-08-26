Эдмонд Худоян стал пятикратным чемпионом России, победив в финале Артыша Сояна

Эдмонд Худоян, выступающий в весовой категории до 48 кг, завоевал пятый титул чемпиона России по боксу. Сегодня, 26 августа, в Хабаровске завершается чемпионат России — 2023.

27-летний Худоян, представляющий Челябинскую область, в финальном поединке оказался сильнее Артыша Сояна из Новосибирской области. Худоян одержал победу единогласным решением судей.

Для Эдмонда это уже пятая подряд золотая медаль чемпионатов России. Он неизменно побеждает на национальных первенствах с 2019 года.

Чемпионат России 2023 года проходит в Хабаровске с 16 августа, призовой фонд составляет 26 млн рублей.

Худоян поделился эмоциями после завоевания пятой подряд золотой медали чемпионатов России в весовой категории до 48 кг.