Чемпион России Худоян: мечта сбылась, надеюсь, вписал себя в историю челябинского бокса

Российский боксёр Эдмонд Худоян поделился эмоциями после завоевания пятой подряд золотой медали чемпионатов России в весовой категории до 48 кг.

«Маленькая мечта сбылась, стал пятикратным чемпионом России. У нас в Челябинской области пятикратным чемпионом был только один человек — Геннадий Ковалёв, сейчас старший тренер сборной России. И следующий уже я. Надеюсь, вписал себя в историю челябинского бокса. Спасибо всем, кто болел и переживал. На этом не останавливаемся и идём дальше», — передаёт слова Худояна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

27-летний Худоян, представляющий Челябинскую область, в финальном поединке оказался сильнее Артыша Сояна из Новосибирской области. Худоян одержал победу единогласным решением судей.