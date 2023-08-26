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Чемпион России Худоян: мечта сбылась, надеюсь, вписал себя в историю челябинского бокса

Чемпион России Худоян: мечта сбылась, надеюсь, вписал себя в историю челябинского бокса
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Российский боксёр Эдмонд Худоян поделился эмоциями после завоевания пятой подряд золотой медали чемпионатов России в весовой категории до 48 кг.

«Маленькая мечта сбылась, стал пятикратным чемпионом России. У нас в Челябинской области пятикратным чемпионом был только один человек — Геннадий Ковалёв, сейчас старший тренер сборной России. И следующий уже я. Надеюсь, вписал себя в историю челябинского бокса. Спасибо всем, кто болел и переживал. На этом не останавливаемся и идём дальше», — передаёт слова Худояна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

27-летний Худоян, представляющий Челябинскую область, в финальном поединке оказался сильнее Артыша Сояна из Новосибирской области. Худоян одержал победу единогласным решением судей.

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