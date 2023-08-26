Эдмунд Худоян рассказал, почему нынешний чемпионат России был для него самым сложным

Российский боксёр Эдмонд Худоян, выступающий в весовой категории до 48 кг, после завоевания пятого титула чемпиона России отметил, что это национальное первенство было самым сложным для него.

«Реально ли стать шестикратным? Конечно, почему нет. Мне 27 лет, можно всё успеть. С весом всё нормально, после чемпионата мира чуть-чуть отъелся и быстро схуднул. Подошёл грамотно. Этот чемпионат был самым сложным. Потому что разница во времени с нашим часовым поясом в шесть часов. Плюс жеребьёвка… Никого не разводили и я отбоксировал со всеми сборниками, от первого до последнего боя. Первый, второй, третий номер, со всеми прям перебоксировал. Так что на данный момент это самый тяжёлый турнир», — передаёт слова Худояна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Сегодня, 26 августа, в Хабаровске завершается чемпионат России — 2023.