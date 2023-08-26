Андрей Замковой завоевал рекордное восьмое золото чемпионатов России

Андрей Замковой установил рекорд по числу золотых медалей чемпионатов России по боксу. Сегодня, 26 августа, он первенствовал на национальном чемпионате в весовой категории до 71 кг.

В финальном поединке 36-летний Замковой, представляющий Московскую область, одержал победу единогласным решением судей над представителем Хабаровского края Иваном Ступиным. Этот титул чемпиона России стал уже восьмым для Андрея, что является рекордом.

Напомним, чемпионат России по боксу 2023 года проходит в Хабаровске с 16 августа и завершится сегодня, 26 августа. Общий призовой фонд составляет 26 млн рублей.

Помимо восьми золотых наград чемпионатов России, в активе Замкового две бронзовых медали Олимпийский игр, а также золотая и серебряные медали мировых первенств.