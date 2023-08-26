«Не могу сам принимать решения». Худоян — о возможном переходе в профессионалы

Российский боксёр Эдмонд Худоян, выступающий в весовой категории до 48 кг, после завоевания пятого титула чемпиона России ответил на вопрос о переходе в профессиональный бокс.

«Профессиональная карьера? Знаете, я не могу сам принимать решения, так как мои тренеры принимают за меня решения. Мне как бы хочется в профессионалы, желание есть, но пока они тормозят меня. Надо здесь, в любителях, добиться максимума», — сказал Худоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

27-летний Худоян, представляющий Челябинскую область, в финальном поединке оказался сильнее Артыша Сояна из Новосибирской области. Худоян одержал победу единогласным решением судей.

Для Эдмонда это уже пятая подряд золотая медаль чемпионатов России. Он неизменно побеждает на национальных первенствах с 2019 года.