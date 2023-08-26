Худоян: дай бог, страну допустят с флагом и гимном, и мы покажем, какая мы сильная команда

Российский боксёр Эдмонд Худоян, выступающий в весовой категории до 48 кг, выразил надежду на возвращение российских спортсменов на международную арену.

«На чемпионате мира бронзу завоевал, не хватает золотой медали. Олимпийской медали тоже не хватает. Дай бог, нашу страну допустят с флагом, с гимном, и мы покажем, какая мы сильная боксёрская команда на Олимпийских играх», — сказал Худоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Сегодня, 26 августа, в Хабаровске завершился чемпионат России — 2023.

27-летний Худоян, представляющий Челябинскую область, стал чемпионом России, победив в финале Артыша Сояна из Новосибирской области. Худоян одержал победу единогласным решением судей.

Для Эдмонда это уже пятая подряд золотая медаль чемпионатов России. Он неизменно побеждает на национальных первенствах с 2019 года.