«Не такие уж большие деньги». Товмасян — о 1,5 млн призовых на ЧР

Аршак Товмасян, ставший чемпионом России по боксу в весовой категории до 60 кг, прокомментировал призовые за победу в национальном первенстве 2023 года.

«Самые большие ли это призовые в моей карьере (1,5 млн рублей. — Прим. «Чемпионата»)? Да. Думаю, да, это круто. Ну, если бы добавили ещё два нуля, то было бы круче. А так, не такие уж и большие деньги, но всё равно круто. Не задумывался о том, куда потратить их», — передаёт слова Товмасяна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, чемпионат России по боксу 2023 года проходил в Хабаровске с 16 по 26 августа. Общий призовой фонд соревнований составил 26 млн рублей.

Ранее Эдмонд Худоян, выступающий в весовой категории до 48 кг, после завоевания пятого титула чемпиона России отметил, что это национальное первенство было самым сложным для него.