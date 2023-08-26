Денис Лебедев подвёл итоги чемпионата России по боксу

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), российский боксёр Денис Лебедев высказался о чемпионате России по боксу, который завершился в Хабаровске сегодня, 26 августа.

«Сегодня понравился Замковой, а вчера, к сожалению, бои не смотрел. Разочарований нет, это бокс. Сегодня кто-то слабый, кто-то сильный. Невозможно постоянно быть на пике. Есть некоторые слабоватенькие веса. Ну это сегодня так, а завтра иначе. Это жизнь, это спорт», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, сегодня Андрей Замковой установил рекорд по количеству золотых медалей чемпионатов России по боксу, став чемпионом в весовой категории до 71 кг. Для 36-летнего Замкового этот титул стал уже восьмым на чемпионатах России.