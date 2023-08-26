Главный тренер сборной России по боксу подвёл итоги прошедшего ЧР

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов высказался о чемпионате России, который сегодня завершился в Хабаровске.

«Да, турнир действительно понравился. Хотел бы поздравить всех со Всемирным днём бокса, пожелать всем крепкого здоровья. Очень благодарны губернатору, организаторам чемпионата России, руководству Федерации бокса. Всё прошло на очень высоком уровне, всё получилось очень хорошо», — сказал Фархутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Чемпионат России 2023 года проходил в Хабаровске с 16 по 26 августа, общий призовой фонд соревнований составил 26 млн рублей.

Ранее бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), российский боксёр Денис Лебедев также прокомментировал итоги национального первенства.