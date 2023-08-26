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Фархутдинов рассказал о дальнейших планах сборной России по боксу

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов поделился планами работы национальной команды после завершения национального первенства, проходившего в Хабаровске.

«Да, уровень боксёров понравился. Ну ещё порешаем, определимся. Многие лидеры с чемпионата мира не выступали. Сейчас перед Кубком Европы проведём учебно-тренировочный сбор. Там окончательно определим состав, поедем в Черногорию», — сказал Фархутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Чемпионат России 2023 года проходил в Хабаровске с 16 по 26 августа. Общий призовой фонд соревнований составил 26 млн рублей.

Ранее бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), российский боксёр Денис Лебедев прокомментировал итоги национального первенства.