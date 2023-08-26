Главный тренер сборной России по боксу: много ребят зашли в команду, понравился Пегливанян

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов высказался о молодых спортсменах, принимавших участие в чемпионате страны, который сегодня, 26 августа, завершился в Хабаровске.
«Кто удивил? Молодой перспективный боксёр Пегливанян. Молодые спортсмены хороший бокс показали, много молодых ребят зашли в сборную команду. Очень приятно. Пегливанян выиграл вот первенство России и выиграл чемпионат России по взрослым. От кого ждал большего? Всё разберём, кого-то ругать не собираюсь, и всё будет на высоком уровне», — сказал Фархутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Чемпионат России 2023 года проходил в Хабаровске с 16 по 26 августа. Общий призовой фонд соревнований составил 26 млн рублей.
Напомним, 19-летний Андрей Пегливанян завоевал золотую медаль чемпионата России по боксу в весовой категории до 54 кг.
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