Главный тренер сборной России по боксу: много ребят зашли в команду, понравился Пегливанян

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов высказался о молодых спортсменах, принимавших участие в чемпионате страны, который сегодня, 26 августа, завершился в Хабаровске.

«Кто удивил? Молодой перспективный боксёр Пегливанян. Молодые спортсмены хороший бокс показали, много молодых ребят зашли в сборную команду. Очень приятно. Пегливанян выиграл вот первенство России и выиграл чемпионат России по взрослым. От кого ждал большего? Всё разберём, кого-то ругать не собираюсь, и всё будет на высоком уровне», — сказал Фархутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Чемпионат России 2023 года проходил в Хабаровске с 16 по 26 августа. Общий призовой фонд соревнований составил 26 млн рублей.

Напомним, 19-летний Андрей Пегливанян завоевал золотую медаль чемпионата России по боксу в весовой категории до 54 кг.