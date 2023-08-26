Иван Редкач дал прогноз на бой Усик – Дюбуа

Известный украинский боксёр Иван Редкач высказался о предстоящем титульном поединке между соотечественником Александром Усиком (20-0, 13 KO) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO), который состоится сегодня, 26 августа, во Вроцлаве (Польша).

«Всё может произойти в этом бою — тяжёлый вес. Но, зная Усика, он на опыте вытянет этот бой, причём легко, все 12 раундов. У его соперника есть сила удара, но опыта мало в таких боях, и глаза его на взвешивании сказали, что он переживает и подгорает. Пусть Саша побеждает без травм», — написал Редкач в социальных сетях.

Даниэлю Дюбуа 25 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2017 года. Единственное поражение потерпел в ноябре 2020-го, уступив техническим нокаутом в десятом раунде олимпийцу и соотечественнику Джо Джойсу.