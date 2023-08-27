Гаджимагомедов победил Ла Круса на турнире «Ночь чемпионов IBA»

Вчера, 26 августа, в подмосковном Серпухове в главном бою турнира «Ночь чемпионов IBA» россиянин Муслим Гаджимагомедов единогласным решением судей одолел кубинца Хулио Сесара Ла Круса и одержал первую победу в их очном противостоянии.

Этот пятираундовый поединок прошёл в весовой категории до 92 кг. Ранее Гаджимагомедов и Ла Крус встречались дважды в рамках олимпийского бокса, и оба раза сильнее оказывался кубинец – в финале Игр в Токио и в полуфинале Международного турнира в Марокко в феврале 2023 года.

Для Гаджимагомедова этот бой был первым после победы на майском чемпионате мире в Ташкенте.

«Было тяжело. Ла Крус — один из тех соперников, с которыми мне неудобно боксировать. Думаю, ему тоже. У нас получились очень конкурентными предыдущие бои. Сейчас мой план на бой сработал. Я знаю, как надо с ним работать. Мы нашли противоядие против Ла Круса. Всё получилось так, как мы хотели. Хотя признаюсь, после пяти раундов я устал. Это самый сложный соперник за всю мою карьеру. Ла Крус очень хорош в боксе, несмотря на свой возраст», — заявил Гаджимагомедов после боя.