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Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками несколькими свежими фотографиями. На них звёздный ирландец позирует с голым торсом, держа в руках собаку.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Макгрегор присоединился к UFC в 2013 году. Его первым соперником был Маркус Бримедж. Его Конор победил в первом раунде. В следующем поединке Конор должен сразиться с Майклом Чендлером. Ожидается, что он состоится в конце года. Бой с Чендлером будет для ирландца первым с июля 2021 года. Тогда он проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. Сейчас на счету Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

Макгрегор уводит девушку, чтобы якобы изнасиловать:

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