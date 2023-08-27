Макгрегор назвал дату боя с Чендлером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал в социальных сетях обратный отсчёт до своего ожидаемого поединка с американцем Майклом Чендлером.

По заявлению ирландца, бой пройдёт на турнире UFC 296, который состоится 17 декабря в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. После выступления ирландец занялся лечением, за время которого его неоднократно обвиняли в употреблении стероидов. В пул тестируемых на допинг бойцов UFC Макгрегор пока не вошёл.

Чендлер в ноябре на UFC 281 также уступил Порье, проиграв удушающим приёмом в третьем раунде.