Макгрегор назвал дату боя с Чендлером
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал в социальных сетях обратный отсчёт до своего ожидаемого поединка с американцем Майклом Чендлером.
По заявлению ирландца, бой пройдёт на турнире UFC 296, который состоится 17 декабря в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. После выступления ирландец занялся лечением, за время которого его неоднократно обвиняли в употреблении стероидов. В пул тестируемых на допинг бойцов UFC Макгрегор пока не вошёл.
Чендлер в ноябре на UFC 281 также уступил Порье, проиграв удушающим приёмом в третьем раунде.
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