Финская федерация бокса намерена покинуть IBA, чтобы вступить в альтернативную федерацию
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Финская федерация бокса намерена выйти из состава Международной боксёрской ассоциации (IBA), чтобы присоединиться к новой конкурирующей организации World Boxing. Объясняя причины подобного решения, исполнительный директор Федерации бокса Финляндии Марко Лайне сослался на «прочные связи IBA с Россией».
«МОК уже отозвал признание IBA, а отборочные турниры к Олимпийским играм – это мероприятия, организуемые МОК. В этих событиях не должны быть задействованы русские или белорусы. Мы хотим продолжить участие в Олимпийских играх и верим, что World Boxing сделает участие возможным», — приводит слова Лайне YLE.
В IBA, в свою очередь, заявили, что к настоящему моменту не получали со стороны финской федерации бокса запроса на выход из организации.
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