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Том Аспиналл предсказал, кто победит в бою Ган — Спивак

Том Аспиналл предсказал, кто победит в бою Ган — Спивак
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Четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о предстоящем поединке между французом Сирилем Ганом и молдаванином Сергеем Спиваком, который состоится в ночь с 2 на 3 сентября на турнире UFC Fight Night 226 в Париже (Франция).

«Я Том Аспиналл и я в Париже. Я считаю, что бой завершится остановкой в поздних раундах, Сириль Ган победит техническим нокаутом», — сказал Аспиналл в социальных сетях.

Ган не выступал с марта, когда на турнире UFC 286 досрочно проиграл в бою за вакантный титул звёздному американцу Джону Джонсу, вернувшемуся после трёх лет отсутствия. Поражение стало для француза вторым в карьере.

Спивак на UFC Fight Night 218 в феврале «задушил» в первом раунде бывшего претендента на титул американца Деррика Льюиса.

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