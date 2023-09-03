Хорхе Масвидаль выразил желание подраться с Джастином Гэтжи за пояс BMF

Американский боец Хорхе Масвидаль, участвовавший в UFC, Bellator и других ММА-организациях, рассказал о том, что хочет встретиться с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи.

«Ему следует защитить свой титул против меня. Это то, что должно произойти, если я вернусь в спорт. Я люблю драться, это моё любимое хобби, любимый вид спорта, мой образ жизни. Поэтому я не могу сказать, что не буду драться. Думаю, Гэтжи следует просто продолжать бороться. Продолжай сражаться с лучшими в мире, потому что именно это и должен делать обладатель BMF: сразиться со всеми нами.

Я никогда не говорил, что не буду драться с этим парнем, потому что он лучший борец или лучший ударник. У Гэтжи такой настрой, поэтому у него титул BMF. Он ни от кого не уклоняется, подерётся буквально с кем угодно. Он и борец, и ударник, и мастер джиу-джитсу», — сказал Масвидаль ESPN.

Хорхе Масвидаль проиграл четыре последних боя в UFC, из которых два были титульными поединками с Камару Усманом.