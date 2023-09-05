«Это слишком». Бывший соперник предостерёг Кроуфорда от боя с Канело

Бывший чемпион мира британец Амир Хан, встречавшийся в ринге с американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, высказался об их потенциальном поединке.
«Ходят слухи, я слышал, что Кроуфорд может выйти на бой с Канело. Мне нравятся оба парня, но я не думаю, что Кроуфорду нужно так сильно прибавлять в весе. Это слишком. Я сам пытался, я делал это на пике карьеры. Я одержал великолепную победу [над Крисом Алгиери], а затем вышел на Канело», — сказал Хан в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).
30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.
- 5 сентября 2023
-
01:09
-
00:41
- 4 сентября 2023
-
23:49
-
23:14
-
22:47
-
22:34
-
22:10
-
21:23
-
20:42
-
20:34
-
19:59
-
19:52
-
18:58
-
18:47
-
18:12
-
17:22
-
16:10
-
15:04
-
13:53
-
13:19
-
11:29
-
10:30
-
09:46
-
00:03
- 3 сентября 2023
-
22:39
-
22:05
-
21:02
-
20:27
-
19:38
-
17:40
-
16:50
-
15:27
-
14:17
-
13:22
-
12:42