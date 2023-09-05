«Это слишком». Бывший соперник предостерёг Кроуфорда от боя с Канело

Бывший чемпион мира британец Амир Хан, встречавшийся в ринге с американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, высказался об их потенциальном поединке.

«Ходят слухи, я слышал, что Кроуфорд может выйти на бой с Канело. Мне нравятся оба парня, но я не думаю, что Кроуфорду нужно так сильно прибавлять в весе. Это слишком. Я сам пытался, я делал это на пике карьеры. Я одержал великолепную победу [над Крисом Алгиери], а затем вышел на Канело», — сказал Хан в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.