Томпсон: Гэтжи может провести бой с Масвидалем, будет два денежных боя подряд

Бывший боец UFC в лёгкой весовой категории Джош Томпсон предположил, что Хорхе Масвидаль стал бы подходящим соперником для Джастина Гэтжи после того, как тот получит титульный бой в UFC.

«Если бы я был Джастином, то я бы ждал Масвидаля. После того как он получит свой следующий бой, он, вероятно, должен провести свой последний бой за BMF против Масвидаля. Это будет денежная битва. Получите моё прощание. Я думаю, что это будет бой на пенсию, потом Масвидаль может стать более жирным.

Джастин поборется за титул, но если потерпит поражение, то позвонит Масвидалю и предложит продолжить. Пусть проведёт два денежных боя подряд», — сказал Томпсон Youtube-каналу Weighing In.

Джастин Гэтжи уступил титул чемпиона UFC в бою против Хабиба Нурмагомедова в октябре 2020 года.