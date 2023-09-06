Масвидаль: по-прежнему считаю, что Порье лучше Гэтжи

Экс-боец UFC звёздный американский ветеран Хорхе Масвидаль заявил, что считает Дастина Порье лучше Джастина Гэтжи, несмотря на досрочную победу последнего в реванше.

Напомним, второй поединок бойцов состоялся на турнире UFC 291 в июле и завершился победой Гэтжи нокаутом во втором раунде.

«Чёрт… Я знаю своего чувака, мы вместе тренировались в American Top Team чертовски долго. Это было очень болезненно, поскольку я не сомневался, что результат будет за нами. После первого раунда я считал, что всё в порядке.

Бой получится таким, каким получился, таков мир боёв. Я считаю, что Дастин лучше Гэтжи, и если они подерутся опять, Дастин может сделать то же самое с ним. Но вот что происходит в боях, в которых вы сражаетесь с парнями элитного уровня», — приводит слова Масвидаля MMA Fighting.