Дана Уайт: Стерлинг постоянно говорит не те вещи

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу экс-чемпиона UFC Алджамейна Стерлинга.
«Когда я разговариваю с Алджамейном с глазу на глаз, то он отличный и приятный парень. Но решения, которые он говорит публично, сделали его не самым популярным парнем в ростере. Это странно.
Не знаю, это самосаботаж или что-то другое, но он постоянно говорит не те вещи. Если бы он изменил свою публичную риторику, и начал говорить правильные вещи, люди бы его полюбили. Как я уже сказал, когда мы сидим один на один, он отличный парень, но на публике он себе только вредит.
Я не знаю, что ему посоветовать, тем более что он не очень хорошо относится к моим советам. Он многого достиг, заработал достаточно денег, и, даже несмотря на эту чушь, «мы не будем драться с Мерабом – мы друзья», у меня нет к нему неприязни. В личном общении он хороший чувак», — сказал Уайт на пресс-конференции.
- 7 сентября 2023
-
10:53
-
10:43
-
09:35
-
01:04
-
00:45
-
00:30
- 6 сентября 2023
-
23:36
-
23:12
-
22:51
-
21:56
-
21:44
-
21:07
-
20:09
-
19:57
-
19:06
-
18:46
-
18:36
-
18:06
-
17:56
-
16:18
-
16:00
-
15:12
-
14:15
-
12:50
-
11:13
-
10:08
-
09:39
-
00:45
-
00:14
-
00:00
- 5 сентября 2023
-
22:43
-
22:36
-
21:19
-
20:25
-
19:31