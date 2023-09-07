Дана Уайт: Стерлинг постоянно говорит не те вещи

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу экс-чемпиона UFC Алджамейна Стерлинга.

«Когда я разговариваю с Алджамейном с глазу на глаз, то он отличный и приятный парень. Но решения, которые он говорит публично, сделали его не самым популярным парнем в ростере. Это странно.

Не знаю, это самосаботаж или что-то другое, но он постоянно говорит не те вещи. Если бы он изменил свою публичную риторику, и начал говорить правильные вещи, люди бы его полюбили. Как я уже сказал, когда мы сидим один на один, он отличный парень, но на публике он себе только вредит.

Я не знаю, что ему посоветовать, тем более что он не очень хорошо относится к моим советам. Он многого достиг, заработал достаточно денег, и, даже несмотря на эту чушь, «мы не будем драться с Мерабом – мы друзья», у меня нет к нему неприязни. В личном общении он хороший чувак», — сказал Уайт на пресс-конференции.