«Есть только один Макгрегор». Конор — о трёх версиях себя в симуляторе UFC 5

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отреагировал на новость, что в новой части симулятора боёв по смешанным единоборствам UFC 5 он представлен сразу в трёх версиях. Некоторые бойцы в симуляторе имеют две версии себя разных возрастов, но ирландец стал единственным, для которого разработчики игры создали сразу три версии.

«Три разных стиля, три разные весовые категории, но всё же есть только один Макгрегор», — написал ирландец на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье. После того боя ирландец занялся лечением, за время которого его неоднократно обвиняли в употреблении стероидов. В пул тестируемых на допинг бойцов UFC Макгрегор всё ещё не вернулся.