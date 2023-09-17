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Аскрен: апсет в бою Адесаньи и Стрикленда не является крупнейшим в истории UFC

Аскрен: апсет в бою Адесаньи и Стрикленда не является крупнейшим в истории UFC
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Бывший чемпион промоушенов Bellator и ONE, а также экс-боец UFC Бен Аскрен прокомментировал сенсационное поражение звёздного новозеландца Исраэля Адесаньи в поединке с американцем Шоном Стриклендом, который состоялся на турнире UFC 293.

«Я не думаю, что это событие обходит победу Холли Холм над Рондой Роузи как самый большой апсет в истории. И я думаю, что букмекерские коэффициенты подтвердят это.

Я понимал, что Шон Стрикленд будет делать то же, что и всегда, а именно давить и боксировать. И я не сомневался, что он не сможет делать это на протяжении 25 минут, не получив удар навстречу, у Адесаньи большой арсенал. И тот факт, что у него получилось, очень впечатляет», — сказал Аскрен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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