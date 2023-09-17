Аскрен: апсет в бою Адесаньи и Стрикленда не является крупнейшим в истории UFC
Поделиться
Бывший чемпион промоушенов Bellator и ONE, а также экс-боец UFC Бен Аскрен прокомментировал сенсационное поражение звёздного новозеландца Исраэля Адесаньи в поединке с американцем Шоном Стриклендом, который состоялся на турнире UFC 293.
«Я не думаю, что это событие обходит победу Холли Холм над Рондой Роузи как самый большой апсет в истории. И я думаю, что букмекерские коэффициенты подтвердят это.
Я понимал, что Шон Стрикленд будет делать то же, что и всегда, а именно давить и боксировать. И я не сомневался, что он не сможет делать это на протяжении 25 минут, не получив удар навстречу, у Адесаньи большой арсенал. И тот факт, что у него получилось, очень впечатляет», — сказал Аскрен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Комментарии
- 17 сентября 2023
-
00:50
-
00:08
- 16 сентября 2023
-
23:59
-
23:01
-
22:50
-
22:00
-
21:40
-
21:06
-
20:42
-
20:02
-
18:58
-
17:49
-
17:00
-
16:22
-
16:02
-
15:56
-
15:12
-
14:27
-
14:17
-
13:24
-
12:21
-
12:15
-
11:24
-
10:52
-
10:14
-
09:30
-
09:21
-
07:50
-
00:33
-
00:11
- 15 сентября 2023
-
23:57
-
23:56
-
22:34
-
21:43
-
21:21
Партнерский контент