Джо Роган: Хамзат Чимаев не получил титульный бой, потому что облажался перед Диазом

Звёздный комментатор UFC Джо Роган объяснил, почему непобеждённый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев до сих пор не получил титульный бой.

«Хамзат серьёзно облажался, когда не смог сделать вес перед боем с Нейтом Диазом, потому что если бы он тогда сделал вес и отлично выступил против Диаза, то этот парень получил бы шанс на титульный поединок. Он звезда, он получил бы бой за титул», — рассказал Роган в своём подкасте The Joe Rogan Experience.

Напомним, в ночь с 21 на 22 октября пройдёт поединок между Хамзатом Чимаевым и бразильцем Пауло Костой, бой состоится на турнире UFC 294, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ).

Последним боем Чимаева стал поединок на UFC 279 в промежуточном весе (до 81,65 кг) с американцем Кевином Холландом.