«Джейк Пол действует мне на нервы». Амир Хан — о следующем сопернике

Бывший чемпион мира по версии WBA в первой полусредней весовой категории, британец Амир Хан намекнул на возможное возвращение на ринг, рассказав, к кому из боксёров он испытывает личную неприязнь.
«Джейк Пол немного действует мне на нервы. Я думаю о том, как он ведёт себя и в то же время насколько он уверен в себе и думает, что умеет драться. Он занимается боксом всего год, так что да, я хотел бы сразиться с ним. Пока что ему очень везло. Он немного тяжелее меня, но я не против набрать лишние килограммы, чтобы побить его», — приводит слова Хана Mirror.
Последним соперником Джейка Пола стал бывший боец UFC Нейт Диаз, у которого британец выиграл согласно решению судей. Всего Джейк Пол провёл восемь боёв, проиграв всего один раз родному брату Тайсона Фьюри — Томми Фьюри.
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