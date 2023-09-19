«Джейк Пол действует мне на нервы». Амир Хан — о следующем сопернике

Бывший чемпион мира по версии WBA в первой полусредней весовой категории, британец Амир Хан намекнул на возможное возвращение на ринг, рассказав, к кому из боксёров он испытывает личную неприязнь.

«Джейк Пол немного действует мне на нервы. Я думаю о том, как он ведёт себя и в то же время насколько он уверен в себе и думает, что умеет драться. Он занимается боксом всего год, так что да, я хотел бы сразиться с ним. Пока что ему очень везло. Он немного тяжелее меня, но я не против набрать лишние килограммы, чтобы побить его», — приводит слова Хана Mirror.

Последним соперником Джейка Пола стал бывший боец UFC Нейт Диаз, у которого британец выиграл согласно решению судей. Всего Джейк Пол провёл восемь боёв, проиграв всего один раз родному брату Тайсона Фьюри — Томми Фьюри.