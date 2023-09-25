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Каннонье: Чимаев — не претендент в среднем весе UFC

Каннонье: Чимаев — не претендент в среднем весе UFC
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Американский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Джаред Каннонье не считает, что непобеждённый проспект Хамзат Чимаев должен стать следующим претендентом на титул дивизиона.

«С кем должен подраться Стрикленд? Со мной. Говорят о его реванше с Исраэлем… Я не знаю о его контракте, возможно, он обязан провести реванш. Ходят слухи о бое Стрикленда с дю Плесси и даже разговоры о бое Стрикленда с Чимаевым, если Чимаев побьёт Косту. У всех есть мнение, и мой аргумент заключается в том, что я побеждал действующего чемпиона и побеждал парня из топ-3.

Если мне не дадут чемпиона, дайте мне претендента, дю Плесси. Или дайте мне Исраэля. Все говорят о Чимаеве, но он не является претендентом в среднем весе», — сказал Каннонье в подкасте The MMA Hour.

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