Двалишвили высказался о Масвидале после встречи с ним

Грузинский боец UFC легчайшего веса (до 61 кг) Мераб Двалишвили разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками фотографией со знаменитым американским бойцом смешанных единоборств Хорхе Масвидалем.
«С лучшим бойцом всех времён», — подписал фотографию Двалишвили.
Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили
За время карьеры в смешанных единоборствах Масвидаль принял участие в 52 боях, одержав 35 побед (16 нокаутом) и потерпев 17 поражений.
На счету Двалишвили 16 побед в MMA. Также на счету грузинского бойца четыре поражения. В последнем поединке Мераб встречался с россиянином Петром Яном. Противостояние продлилось все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей.
Двалишвили запрыгнул на трибуну, чтобы поймать фаната:
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