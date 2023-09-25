Двалишвили высказался о Масвидале после встречи с ним

Грузинский боец UFC легчайшего веса (до 61 кг) Мераб Двалишвили разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками фотографией со знаменитым американским бойцом смешанных единоборств Хорхе Масвидалем.

«С лучшим бойцом всех времён», — подписал фотографию Двалишвили.

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

За время карьеры в смешанных единоборствах Масвидаль принял участие в 52 боях, одержав 35 побед (16 нокаутом) и потерпев 17 поражений.

На счету Двалишвили 16 побед в MMA. Также на счету грузинского бойца четыре поражения. В последнем поединке Мераб встречался с россиянином Петром Яном. Противостояние продлилось все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей.

Двалишвили запрыгнул на трибуну, чтобы поймать фаната: