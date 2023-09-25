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Малиньяджи: Усику и Чжилэю стоит подраться в Англии

Малиньяджи: Усику и Чжилэю стоит подраться в Англии
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Пол Малиньяджи считает, что обладатель титулов WBA, IBF и WBO в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик мог бы сразиться с китайцем Чжан Чжилэем.

«Люди скажут, что Чжилэй должен подраться с Фьюри, ведь он получил имя в Англии благодаря двум победам над Джо Джойсом. И я согласен с этим. Но я не думаю, что Фьюри согласится.

Возможно, вы увидите бой Фьюри и Усика, но я даже и не знаю, произойдёт ли это сейчас, потому что Фьюри зарабатывает больше, нокаутируя списанных людей из MMA.

Если Фьюри будет получать настолько лёгкие деньги, то вы не увидите его против таких соперников, как Чжан. Поэтому лучший сценарий для Усика: провести большой бой в Англии, и соперником может стать Чжан», — сказал Малиньяджи на своём YouTube-канале.

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