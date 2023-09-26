Артур Бетербиев рассказал, как проходит его восстановление после операции

Чемпион мира по боксу 2009 года в Милане Артур Бетербиев рассказал о самочувствии и возвращении к тренировкам.
«Сейчас я потихоньку втягиваюсь в тренировочный процесс. Постепенно начинаю физические тренировки, бокс. Я вернулся в зал. По последствиям я пока не знаю, потому что мне нужно сделать снимки, пройти обследование, и только после этого будет известно в каком состоянии то место, где мне делали операцию. В общем же самочувствие хорошее, хочу тренироваться, приступить к тренировочному лагерю», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
В конце июля появилась информация, что бой Артура Бетербиева и Каллума Смита, который был запланирован на 19 августа, отложен по причине болезни россиянина. У 38-летнего боксёра была диагностирована костная инфекция челюсти. Остеомиелит – болезнь, которая при негативном развитии может очень сильно сказаться на состоянии спортсмена. Поэтому Бетербиев в срочном порядке был прооперирован.
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