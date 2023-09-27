Промоутер Фьюри: Чжилэй победит Усика, Дюбуа разоблачил Александра

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, считает, что китайский претендент Чжан Чжилэй (26-1-1, 21 KO) смог бы победить действующего обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика.

«Я поставлю на Чжилэя в бою с Усиком. Это большой, очень большой человек. И мне он нравится. Усик отличный боец, но я догадывался, что Даниэль Дюбуа даст ему тяжёлый бой, и он его разоблачил.

Он показал то, о чём в бизнесе все знали. Мы ведём карьеры бойцов, и я знаю, что Усик испытывает трудности с ударами по корпусу, что и было показано. Я уже видел это. И Усик не выдержит удар этого парня», — сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу iFL TV.