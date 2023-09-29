Конор Макгрегор: я должен Нейту Диазу третий бой, он дал мне реванш

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что должен третий бой Нейту Диазу.

«Я хотел бы увидеть его снова в ММА, я должен ему бой. Я должен Нейту третий бой, у меня есть обязательства перед ним. Он дал мне матч-реванш, в котором я победил, я точно обязан ему трилогией», — приводит слова Макгрегора empiresportsmedia.

Напомним, Диаз победил Макгрегора удушающим приёмом на турнире UFC 196, который прошёл в марте 2016 года, а уже в августе того же года Макгрегор взял реванш, одержав победу раздельным судейским решением.

Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. После выступления ирландец занялся лечением.