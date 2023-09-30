Курбанов: у Чарло есть все шансы победить Канело и войти в историю

Известный российский боксёр, второй номер рейтинга IBF в первом среднем весе Магомед Курбанов дал прогноз на предстоящий бой между абсолютным чемпионом в его дивизионе Джермеллом Чарло и абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом.

«Думаю, что у Чарло есть все шансы победить. По ощущениям, Канело уже на закате, и мотивации почти не осталось. Он уже сделал большую историю, а у Чарло есть шанс в эту историю войти. 50 на 50», – рассказал Магомед Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Напомним, что поединок Сауля Альвареса и Джермелла Чарло пройдёт в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena». На кону будут стоять четыре пояса Канело.