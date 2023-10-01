Канело — лучший боксёр поколения?

В ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США) прошёл боксёрский вечер от PBC, в главном событии которого абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (59-2-2) проводил защиту против американца Джермелла Чарло (35-1-1).

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой мексиканца единогласным решением судей. Таким образом, Сауль Альварес сохранил титулы IBF, WBA, WBC и WBO во второй средней весовой категории.

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Напомним, бывший лидер рейтинга pound-for-pound Альварес в своём прошлом бою, состоявшемся в мае, победил единогласным судейским решением британца Джона Райдера. При этом до этого поединка мексиканец не принимал участия в боях с сентября 2022 года, когда одолел представителя Казахстана Геннадия Головкина.