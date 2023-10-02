Гвоздик: Чарло перешёл в режим выживания в бою с Канело

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик прокомментировал победу звёздного мексиканца Сауля Альвареса над американцем Джермеллом Чарло.

Напомним, поединок бойцов состоялся 1 октября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Альвареса единогласным судейским решением (118-109, 118-109, 119-108). Мексиканец защитил звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг).

«Правило «каждый делает ровно столько, сколько позволяет соперник» сработало по отношению к обоим. Чарло почувствовал силу Канело и практически сразу же перешёл в режим выживания, облегчив ему задачу. Как по мне, решение американца было вызвано возможными последствиями для его здоровья», — сказал Гвоздик в интервью каналу LuckyPunch.net в социальных сетях.