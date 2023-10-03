Джо Роган поддержал промоушен Масвидаля, в котором дерутся на голых кулаках

Американский комментатор боёв промоушена UFC Джо Роган поделился мнением о промоушене Gamebred Bareknuckle MMA, в котором проходят бои на голых кулаках. Отметим, что его создателем является бывший боец UFC Хорхе Масвидаль.

«Мне нравятся бои на голых кулаках, которые организовывает Хорхе Масвидаль. Считаю, что ММА должен быть таким. Иметь голые локти, голые колени и голени, бить голенью по лицу — это нормально, но нужно беречь костяшки пальцев? Единственное, что это даёт — защита от рассечений.

Также защищаются руки, потому что не получается по-настоящему ударить. Ребята, дерущиеся на голых кулаках, более осторожны при ударе. Они более точны. Они ломают руки. Окей, многие люди, прошедшие через драки на голых кулаках, удивляются тому, как мало защиты имеется и насколько это больно», — сказал Роган в очередном выпуске своего подкаста.