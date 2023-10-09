Олимпийский комитет Филиппин попросил МОК позволить Пакьяо выступить на Олимпиаде

Олимпийский комитет Филиппин направил официальный запрос в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой позволить бывшему чемпиону мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо принять участие в Олимпиаде 2024 года, которая состоится в Париже (Франция). Письмо в МОК направил лично президент филиппинского олимпийского комитета Бамбол Толентино. Об этом информирует World Boxing News.

Сообщается, что ответ МОК может быть дан в апреле. Пакьяо сейчас 44 года.

За время карьеры в профессионалах Мэнни принял участие в 72 боях, в которых одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел восемь поражений, а ещё два поединка с его участием завершились вничью.

Карл-Энтони Таунс встретился с легендой бокса Мэнни Пакьяо: