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Нейт Диаз сделал заявление о реванше с Джейком Полом, обозначив его сроки

Нейт Диаз сделал заявление о реванше с Джейком Полом, обозначив его сроки
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Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз высказался по поводу возможного реванша с блогером Джейком Полом. В августе этого года Диаз и Пол проводили боксёрский поединок, победу в котором единогласным решением судей добыл Джейк.

«Слушай, засранец. Я буду драться с тобой хоть завтра по правилам ММА, но проблема в том, что ты ничего не стоишь. Реванш в боксе или трилогия в ММА – тебе нужно время, чтобы тренироваться. Но в любом случае ты никчёмен. Реванш в канун Нового года — звучит неплохо», — написал Диаз на своей странице в социальных сетях.

Джейк Пол вызвал Нейта Диаза на бой в ММА:

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Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что должен третий бой Диазу.

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