Анкалаев прокомментировал предстоящий бой с Джонни Уокером

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Магомед Анкалаев высказался о предстоящем бое с бразильцем Джонни Уокером, который состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Он очень яркий боец, который дерётся, пытается показывать всё, чем владеет. Единственное, что у него есть — нестандартная ударная техника в стойке.

Может ли он создать проблемы в плане борьбы? Я не думаю, что в моей весовой категории кто-то может мне в борьбе что-то показать. В этом плане я не вижу опасности, вообще», — сказал Анкалаев в интервью MMA.Metaratings.ru.

Джонни Уокеру 31 года. Бразилец выступает в UFC с 2018 года и провёл в общей сложности 11 боёв, победив в семи из них.