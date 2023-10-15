Анкалаев ответил, готов ли он страховать титульный бой Прохазка — Перейра

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Магомед Анкалаев прокомментировал организацию чемпионского поединка между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«UFC приняло решение, что они должны подраться. Думаю, это хорошо для нас, потому что победитель подерётся с настоящим чемпионом. Победитель той пары станет чемпионом.

Готов ли я страховать чемпионский бой? Конечно, если мне дадут такую возможность, я думаю, мы можем [это сделать]», — сказал Анкалаев в интервью MMA.Metaratings.ru.

Напомним, на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) Магомед Анкалаев сразится с бразильцем Джонни Уокером.

Служил в армии, отказал Фёдору. Что нужно знать о Магомеде Анкалаеве: