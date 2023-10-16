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Анкалаев оценил свои перспективы в тяжёлом весе UFC

Анкалаев оценил свои перспективы в тяжёлом весе UFC
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Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о своём потенциальном переходе в тяжёлый дивизион (до 120 кг) организации.

«Можно подумать, если мой вес поднимется до 115–120 кг. Но мой максимальный вес составляет 110 кг. Сейчас даже думать не стоит об этом. На спаррингах разница между тяжеловесом и полутяжеловесом, конечно, ощущается. Всегда чувствуется, когда тяжеловес делает проход или перевод. У тяжеловесов сумасшедшая сила», — сказал Анкалаев в интервью MMA.Metaratings.ru.

Напомним, в своём следующем бою Анкалаев сразится с бразильцем Джонни Уокером, поединок состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

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