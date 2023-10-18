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Чимаев — о бое с Усманом: Хабиб показал, чего стоит американская борьба

Чимаев — о бое с Усманом: Хабиб показал, чего стоит американская борьба
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Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев высказался о предстоящем поединке с бывшим чемпионом организации Камару Усманом, который состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Американская борьба сильно отличается от борьбы горцев. Вы помните, что Хабиб Нурмагомедов сделал с Джастином Гэтжи? Я видел, как Гэтжи борется с Усманом, и они сопоставимы. Возможно, Усман немного лучше из-за того, что тяжелее.

Хабиб показал настоящее борцовское умение. Все понимают, что борьба со мной — это борьба с Хабибом, а он показал, чего стоит американская борьба», — сказал Чимаев на пресс-конференции.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294 в Абу-Даби.

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