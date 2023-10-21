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Магомед Анкалаев — Джонни Уокер: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 294, в главном карде которого встретятся российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Магомед Анкалаев (17-1) и представитель Бразилии Джонни Уокер (20-7).

Турнир UFC 294 будет транслироваться на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало трансляции запланировано на 21:00 мск. Поединок Анкалаева и Уокера начнётся ориентировочно в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

Анкалаев дебютировал как профессионал в 2014 году и в марте 2018-го впервые провёл бой в лиге Даны Уайта. В своём последнем поединке, который проходил на турнире UFC 282 в декабре, Магомед встречался с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем. Противостояние завершилось вничью.

Уокер в мае на UFC on ABC 4 победил единогласным решением бывшего претендента на титул американца Энтони Смита.