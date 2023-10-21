Саид Нурмагомедов высказался о победе над Гафуровым

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Саид Нурмагомедов прокомментировал досрочную победу над представителем Таджикистана Муином Гафуровым, который состоялся сегодня, 21 октября, на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Нурмагомедов победил удушающим приёмом в первом раунде, закрыв поражение от американца Джонатана Мартинеса на турнире UFC Fight Night 221 в марте.

«Большое спасибо. Очень хорошо себя чувствую. Был очень настроен на этот бой. Я видел, что могу закрыть эту гильотину. Это моя коронка», — сказал Нурмагомедов после боя.

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В главном бою UFC 294 чемпион в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев проведёт реванш с действующим обладателем титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) Алексом Волкановски. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.