Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев одержал седьмую победу в UFC

Хамзат Чимаев одержал седьмую победу в UFC
Комментарии

Проспект среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев, сегодня, 21 октября, одолевший бывшего чемпиона промоушена нигерийца Камару Усмана, одержал седьмую победу в престижнейшей организации мира.

Напомним, поединок бойцов стал соглавным событием турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Чимаева раздельным судейским решением по итогам трёх раундов.

Чимаев дебютировал в UFC в мае 2020 года на UFC on ESPN 13, задушив в первом раунде валлийца Джона Филлипса. После четырёх побед вышел на бывшего претендента на титул в полусреднем весе (до 77 кг) бразильца Гилберта Бёрнса, победив единогласным судейским решением, после чего на турнире UFC 279 в сентябре 2022 года «задушил» в первом раунде американца Кевина Холланда.

Материалы по теме
Чимаев победил Усмана судейским решением на UFC 294
Материалы по теме
UFC 294: легендарная победа Махачева! Ислам уничтожил Великого. LIVE
Live
UFC 294: легендарная победа Махачева! Ислам уничтожил Великого. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android