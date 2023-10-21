Хамзат Чимаев одержал седьмую победу в UFC

Проспект среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев, сегодня, 21 октября, одолевший бывшего чемпиона промоушена нигерийца Камару Усмана, одержал седьмую победу в престижнейшей организации мира.

Напомним, поединок бойцов стал соглавным событием турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Чимаева раздельным судейским решением по итогам трёх раундов.

Чимаев дебютировал в UFC в мае 2020 года на UFC on ESPN 13, задушив в первом раунде валлийца Джона Филлипса. После четырёх побед вышел на бывшего претендента на титул в полусреднем весе (до 77 кг) бразильца Гилберта Бёрнса, победив единогласным судейским решением, после чего на турнире UFC 279 в сентябре 2022 года «задушил» в первом раунде американца Кевина Холланда.