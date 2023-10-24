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Максим Кузнецов поделился эмоциями от победы на Кубке Европы по боксу

Максим Кузнецов поделился эмоциями от победы на Кубке Европы по боксу
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Победитель Кубка Европы по боксу Максим Кузнецов поделился впечатлениями от победы на Кубке Европы по боксу, который проходил в Будве (Черногория). В финале Максим победил спортсмена из Болгарии Ясена Радева.

«Турнир прошёл здорово, на высоком уровне. Финальные бои были на свежем воздухе. Атмосфера была хорошая. Местные жители пришли и болели, не было ничего плохого со стороны иностранцев. На протяжении предварительных боёв мы дрались в зале, там было душновато. А на улице чувствовал себя комфортно и классно. Погода была хорошая. Всё круто прошло, организаторы проделали отличную работу.

Были, конечно, незначительные трудности. Каждый бой – непростой, приходилось что-то менять. Но шли от боя к бою. Получалось всё, что планировали», — сказал Максим Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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